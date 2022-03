Publicado hace 12 minutos por knut a twitter.com

no es holandés. Le hablo en inglés, me contesta con dificultad. Es ucraniana, recién llegada, me muestra su pasaje de tren gratuito impreso en una hoja A4 por alguna ONG. Logro entender que quedó en encontrarse allí con su esposo que viene de Den Haag (La Haya) pero no sabe dónde esperarlo. Le muestro cuál es la puerta por la que necesariamente va a pasar, pero para eso tiene que salir de allí y su boleto no tiene código QR para escanear. Veo un botón verde que parece ser una apertura de emergencia, lo pulso, una puerta se abre.