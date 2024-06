Publicado hace 25 minutos por spacemenko a eldiario.es

“Tenía que pasar la inspección técnica de vehículos (ITV) a mi moto y no había manera de coger cita ni en Alzira ni en ninguna de las estaciones que hay cercanas. Como había leído que se podía ir a algunas sin cita me acerqué a preguntar. Fue el pasado 25 de junio a las 16.30 horas. Mi sorpresa fue que cuando llegué tan solo había un coche pasando la ITV y tres o cuatro fuera, pero la estación estaba prácticamente vacía a pesar de no haber citas disponibles durante semanas. Me dio tanta rabia que, aunque me llamaron la atención...