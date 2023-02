Lo está petando como entrenador en Europa, ni un partido perdido desde su debut y su Biblia se llama Football Manager

Publicado hace 11 minutos por chancletazo a vidaextra.com

Will Still, el joven entrenador del Reims está consiguiendo un éxito rotundo en la Ligue 1 francesa y todo gracias a las enseñanzas que ha aprendido con Football Manager. Nacido en 1992, Still apenas cuenta con 30 años, pero su andadura por el fútbol de élite comenzó en 2018 como ayudante en el Beerschot de la primera división belga, donde también llegó a dirigir como primer entrenador. Sin embargo, la verdadera oportunidad apareció cuando fichó por el Stade de Reims como segundo de Oscar García.