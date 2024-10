Publicado hace 26 minutos por Larpeirán a 9news.com.au

La senadora independiente Lidia Thorpe ha interrumpido la visita del rey Carlos a la Casa del Parlamento, gritando durante los procedimientos en el Gran Salón inmediatamente después de que terminara su discurso. A la senadora victoriana, una mujer Gunnai, Gunditjmara y Djab Wurrung, se la oyó gritar "devuélvenos nuestra tierra", "no tu tierra" y "tú no eres mi rey. No eres nuestro rey".Thorpe dijo después que había intentado entregar a Charles una "notificación de complicidad en el genocidio de los Primeros Pueblos".