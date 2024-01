Publicado hace 1 hora por DenisseJoel a espinof.com

"Oh, no, me encanta Millie Bobby Brown, pero esta no es la anécdota adorable que ella cree que es. Nunca deberíamos sorprender a nadie en una escena de amor o de lucha. Al final, esto significa que ella nunca le pidió permiso, y si después de besarle ves su cara de sorpresa significa que no ha habido la comunicación que debería haber existido."