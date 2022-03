Publicado hace 1 hora por pignito a 20minutos.es

Los coches suelen ser los elementos que más sufren la calima, y los lavaderos de vehículos suelen hacer su agosto tras un fenómeno así. Pero si todavía no te has decidido a lavar el coche, quizá deberías saber que llevarlo muy sucio no solo da mala imagen, sino que te puede costar una multa. Si un agente de tráfico considera que el estado de tu limpiaparabrisas no te permite ver bien la carretera, puede caerte una multa de entre 80 y 200 euros.