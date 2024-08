Publicado hace 56 minutos por Delay a publico.es

"Es urgente que recopilemos bulos y mensajes de odio de la izquierda porque van a por todas con la ley anti "odio" que es callar a quien moleste". La legión tuitera, siempre al quite, no ha tardado en reaccionar a esta afirmación de Aguirre, para quien los mensajes de odio contra los migrantes, por ejemplo, parece que no lo son tanto, como señalan algunos.