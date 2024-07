Publicado hace 2 horas por Desideratum a abc.es

Otro aspecto que menciona es la disparidad entre la renta y el coste de vida. Según cuenta, no hay relación directa entre ambas y no entiende cómo la gente puede sobrevivir si no es de la beneficencia. Además, comenta que comer fuera «es un atraco», y cualquier restaurante «de medio pelo» te sale por lo mismo que un restaurante de lujo en Shanghái.