Un español explica por qué se va de Finlandia y rompe varios mitos sobre el país

Publicado hace 1 hora por salteado3 a huffingtonpost.es

No es oro todo lo que reluce. Ha dado tres razones: la dificultad para viajar, el coste de vida y los inviernos finlandeses. Ha explicado que en Finlandia no hay aviones de bajo coste y los vuelos son caros y se tarda mucho en ir de un lado a otro, casi siempre con escalas. También ha contado que el coste de vida es bastante elevado, sobre todo la alimentación y cosas básicas. Por último, ha destacado que no quiere más inviernos en Finlandia.