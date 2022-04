España ya tiene la adolescencia más sedentaria de su historia

Publicado hace 48 minutos por doctoragridulce a lavozdegalicia.es

Los datos más recientes recabados por el Ministerio de Sanidad revelan que el 45% de los españoles de 15 a 25 años, prácticamente la mitad, reconoce que no es que tenga poca actividad física sino que no tiene ninguna. No hacen nada. Pasan la vida, confiesan, sentados o tumbados. En la infancia el problema es algo menor, pero ya apunta maneras de cómo puede terminar en pocos años. El 12% de los chicos de 4 a 15 años son sedentarios radicales, con una especial presencia de inactividad absoluta en las niñas, entre quienes llega al 16%.