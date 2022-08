España supera los 5.000 casos de viruela del mono

Publicado hace 1 hora por CleverHans a elperiodico.com

Coincidiendo con la publicación de casos, Sanidad ha publicado una primera actualización sobre del informe 'Casos autóctonos de Viruela del Mono en España. Evaluación rápida de riesgo', donde manifiesta que, "tras más de dos meses de circulación del virus en países no endémicos, los casos en España, al igual que en el resto de países no endémicos continúan siendo identificados fundamentalmente en el contexto de las relaciones sexuales o en otras situaciones de contacto físico continuado y prolongado de índole no sexual.