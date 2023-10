España se queda rezagada en PIB per cápita: Lituania, Estonia y Polonia le habrían superado en 2028, según el FMI

Publicado hace 57 minutos por cromax a infobae.com

Los problemas estructurales de la economía española provocan una dificultad diferencial para absorber los shocks e impiden converger en renta con otros países europeos. El crecimiento económico de España en las últimas décadas no ha sido suficiente para converger en renta per cápita con los países de la eurozona, de hecho, las dos últimas crisis de 2008 y 2020 han ampliado la brecha negativa. En este contexto, ya son varios los ejercicios teóricos que avisan de que España podría continuar cayendo puestos en el ranking si no consolida un crecimi