Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a hortoinfo.es

La redacción de Hortoinfo ha tenido conocimiento, tras consultar los datos del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), que el día 14 de febrero se ha notificado la detección de presencia de Norovirus GII en fresas de Marruecos llegadas a los mercados de España. Según la ficha del RASFF número 2024.1047, el Norovirus se detectó en las fresas marroquíes en un control realizado en frontera, pero se liberó su distribución y presumiblemente esas fresas ya no se encuentran en el mercado...