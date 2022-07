Publicado hace 26 minutos por nemeo a elblogsalmon.com

Si analizamos la dinámica mantenida por el PIB per cápita en los últimos 20 años, concluiríamos que los españoles se encuentran estancados sus niveles de renta. Si tomamos los datos PIB real per cápita de Eurostat, el dato de 2021 fue de 23.510 euros, niveles muy similares a 2005 (23.420 euros). No obstante, en comparación, Europa ha seguido una senda moderadamente alcista en los últimos años.