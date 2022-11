España es líder del paro en Europa pero no encuentra trabajadores para miles de empleos

Publicado hace 19 minutos por minossabe a que.es

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) acaba de publicar un listado de ocupaciones del segundo trimestre de 2022 que no encuentra candidatos para cubrir los puestos. ¿Cómo es posible que España no encuentra trabajadores, con una tasa de paro del 13% y casi 3 millones de desempleados no cubra tantos empleos? Entre ellos, están la de frigoristas navales, jefes de máquina de buque mercante, maquinistas navales, mecánicos de litoral, mecánicos navales, o pilotos de buques mercantes, sanidad, ingeniería, logística, reparto a domicilio o retail