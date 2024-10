Publicado hace 48 minutos por Delay a es.amnesty.org

Una de las consecuencias más preocupantes de que las autoridades no prioricen la sanidad pública son los tiempos de espera en atención primaria: 7 de cada 10 personas en España tiene que esperar más de 48 horas para ser atendidas por falta de citas; de ellas, más de un 50% no la consiguieron hasta pasada una semana. Todas las Comunidades Autónomas invierten menos en el año 2022 respecto a 2021, excepto la Comunidad de Madrid, aunque eso no se traduce en una reducción en los tiempos de espera