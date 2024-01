Publicado hace 23 minutos por Varufakas a eldiario.es

Hombre. Mujer. Indefinido. Por primera vez, en los formularios oficiales y en la documentación de las personas extranjeras en España habrá una opción de género no binaria. Una tercera casilla que abre la puerta a un reconocimiento no previsto para el resto de ciudadanos. El Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio del Interior confirma que los trámites que son competencia de la Dirección General de Migraciones incorporarán esa alternativa, que luego se verá reflejada por ejemplo en los NIE, algo que no ocurre con los DNI españoles.