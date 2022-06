Publicado hace 1 hora por Urasandi a infosalus.com

España está en "pleno ascenso" de la séptima ola, "hasta dentro de tres semanas no llegaremos al pico" "No podemos bajar la guardia, tenemos que seguir insistiendo en que la pandemia no ha terminado. Ahora, la Covid-19 está muy infranotificada e infradiagnosticada, pero sigue estando muy presente"