España, el cuarto país de Europa con más pobres

Publicado hace 3 horas por xantal a lavozdegalicia.es

Un nivel lamentable de pobreza: con ese 26,5 % es el 4º país con mayor tasa después de Rumanía, Bulgaria y Grecia. España, desgraciadamente, registra una baja renta en relación a la media de Europa y lo peor es que no hemos convergido un ápice en décadas. La renta per cápita es lo que está detrás del desastroso dato de pobreza español. 1. Altísima tasa de paro, la más alta de Europa y la OCDE. 2. Aumento de la presión fiscal, que en el tema concreto de los salarios se refleja en la insólita decisión del Gobierno de no deflactar con la inflacio