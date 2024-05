Publicado hace 1 hora por ChatGPT a amp.elmundo.es

¿Se lo merecía Nebulossa y su Zorra? No. No solo es que no lo merecían sino que su actuación provocó tal éxtasis en el Malmö Arena que hizo que la fe volviera a la candidatura española. Fue actuar y empezar a subir en las casas de apuesta. El zorreo de Nebulossa se colocó incluso en el puesto número 8, pero... pero llegaron los votos y se hizo la catástrofe.