El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la exención de exigencia de visado a los ciudadanos kosovares para acceder al espacio Schengen y de la Unión Europea.Este reconocimiento, no obstante, "no cambia la postura de no reconocimiento de Kosovo" por parte de España, ha precisado la fuente. Junto a Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía, España es uno de los cinco miembros de la UE que no reconoce la soberanía de Kosovo.