El escritor Salman Rushdie, que fue apuñalado por un joven durante una conferencia en el noroeste del estado de Nueva York, sobrevive con respiración asistida, ha asegurado su agente, Andrew Wylie.En un mensaje al diario The New York Times, su agente ha confirmado el grave diagnóstico del escritor: "No hay buenas noticias señala Salman perderá probablemente un ojo y tiene cortados los nervios de un brazo, y el hígado también fue apuñalado y está dañado".