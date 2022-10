La escasez mundial de semiconductores se está convirtiendo en una superabundancia [ING]

Publicado hace 2 días por n1kon3500 a oilprice.com

La escasez mundial de semiconductores parece haber tomado oficialmente la dirección contraria y, por tanto, se ha convertido en un exceso de oferta. Sí, han leído bien, ahora hay un exceso de semiconductores en los principales fabricantes, según un nuevo informe de Caixin. Nombres como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), Advanced Micro Devices Inc (AMD) y Nvidia están lidiando ahora con "reservas no vendidas" de inventario como resultado de la reducción de la demanda y la cancelación de pedidos, dice el informe.