'Escándalo': solo tiene delito lo mala que es

No veía tanto rato seguido Telecinco desde que emitían el fútbol. 90 min. los que pudo estirarse el episodio piloto, que rondaría, los 60 reales de duración. En 2023, es increíble que haya millones de personas capaces de esperar a que una serie empiece, de aguantar cortes publicitarios donde se anuncian más programas de T5 y de no irse a dormir hasta pasadas las 00:00 h de un miércoles. Después de decenas de series vistas en Netflix, HBO o Filmin, esto de ver una serie en Telecinco no me parece normal. Ver una serie malísima tampoco lo es.