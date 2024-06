Publicado hace 4 horas por Villalar1986 a marca.com

Fueron sorprendidos en plena faena pero no atendieron a la sugerencia de cesar en el asunto para acabar siendo detenidos nada más aterrizar en Alemania. La pareja estaba formada por dos ciudadanos polacos, de 40 años, cuyos que empezaron a practicar sexo explícito a bordo del vuelo LH 1849 esta semana, según ha detallado Daily Mail. Los miembros de la tripulación les pidieron que cesaran en el asunto, pero no sintieron rubor alguno y no atendieron a la solicitud de los empleados de dicha compañía.