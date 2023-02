El error más atroz [ENG]

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a strategic-culture.org

Washington no se atreve -de hecho, no puede- a ceder en la primacía del dólar, el máximo significante de la «decadencia estadounidense». Y así, el gobierno de Estados Unidos es rehén de su hegemonía financiera de una forma que rara vez se comprende del todo. El equipo de Biden no puede renunciar a su fantasiosa narrativa de una inminente humillación de Rusia; los demócratas han apostado la casa por ella. Sin embargo, esta narrativa se ha convertido en una cuestión existencial para los EE.UU., precisamente a causa de un atroz error de cálculo...