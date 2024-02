Publicado hace 48 minutos por solrac79 a bigserge.substack.com

En pocas palabras, Zugzwang se refiere a una situación en la que no hay buenos movimientos disponibles, pero es tu turno. Si te encuentras mirando el tablero, pensando que preferirías simplemente saltarte el turno, estás en Zugzwang. Pero, por supuesto, no puedes saltarte el turno. Tienes que moverte. Y no importa qué movimiento elija, su posición empeora.