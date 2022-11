Publicado hace 46 minutos por mperdut a rtve.es

“El sistema va a colapsar si no se dota adecuadamente de médicos, enfermeras y de sistemas alternativos de apoyo a las personas mayores. Y con colapsar quiero decir que no va a poder dar respuesta”. La advertencia, de José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, responde, no obstante, a una muy buena noticia: vivimos más tiempo y con mejor salud hasta una edad avanzada.