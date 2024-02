Publicado hace 55 minutos por blodhemn a eldiario.es

El ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional subraya "la enorme importancia" de lo establecido por el máximo tribunal de la ONU que investiga a Israel: "La Corte ha dicho que hay claro riesgo de genocidio en Gaza". “El mundo no tiene salidas si usamos la guerra para manejar conflictos”. "La masa de expertos en EEUU piensa que la ley internacional no se aplica; en el fondo la guerra es popular allá, es un problema serio".