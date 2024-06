Entrevista a un militante sindical de CGT en DXC

Publicado hace 1 hora por Deperdidos a regeneracionlibertaria.org

A principios de este mes se volvía a convocar huelga en la multinacional DXC, tras una serie de fructíferas convocatorias volvíamos a ver una movilización sindical exitosa. Quién trabaja en el sector informático está acostumbrado a que sea minusvalorado, tanto por su potencial como por no tener pedigrí histórico en el movimiento sindical. Me pregunto por qué claramente identificamos el valor estratégico de las luchas mineras del carbón en el pasado, pero no lo que supone, o podría suponer, la paralización tecnológica de la economía del s. XXI.