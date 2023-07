Entrevista a Alberto Núñez Feijóo... que no podrás leer en elDiario.es

Publicado hace 15 minutos por codeman1234 a eldiario.es

El candidato del PP veta en su ronda de entrevistas a elDiario.es y otros medios no afines tras prometer al inicio de la campaña: “Seguiré yendo a los medios de comunicación, como he hecho siempre a lo largo de mi vida, me critiquen o no, es mi obligación, si ustedes me invitan, yo vengo”