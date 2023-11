Publicado hace 58 minutos por spacemenko a genbeta.com

Cuando pedimos un paquete a través de un marketplace, la compañía de entrega raramente ofrece una hora de entrega para que podamos estar en casa. Esto provoca que casi siempre ocurra que el repartidor llegue a casa justo cuando hemos salido haciendo que no se pueda entregar. Pero seguro que en muchas ocasiones para que el paquete no se quede sin entregar el mensajero lo ha dejado a algún vecino sin tu consentimiento. Esta práctica ha sido sancionada con 70.000 euros de multa que ha impuesto a la empresa de reparto The Bee Logistics.