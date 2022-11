Publicado hace 1 hora por AmenhotepIV a threadreaderapp.com

"No es cierto que la ley del ‘solo sí es sí' haya dejado una laguna: la pena mínima de un delito de violación con violencia e intimidación según la antigua regulación no puede ser la misma que la de un nuevo delito que integra modalidades menos graves". "La pena mínima para el nuevo delito de violación ha pasado de seis años a cuatro años. Sin embargo, lo decisivo es que no es ya el mismo delito de violación: ahora incorpora casos sin violencia o intimidación, supuestos que son menos graves que en los que sí hay violencia."