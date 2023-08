Las 155 administraciones más "entorpecedoras" en España: Murcia, Madrid y Las Palmas, las provincias que menos colaboran con el Defensor del Pueblo

Publicado hace 44 minutos por mis_cojones_33 a elmundo.es

Aunque no están obligadas a cumplir con las directrices del Alto Comisionado, actualmente liderado por Ángel Gabilondo, sí que deben de responder sus requerimientos, pero no siempre sucede.En Murcia, por ejemplo, un 25% de sus ayuntamientos entorpecieron su labor durante el pasado año. Aunque no solo los consistorios no colaboran. Ministerios y consejerías también se incluyen en esta lista que se publica de forma anual.