El enorme 'arranque' de Jorge Javier contra Carles Francino: "Disfruta del Ondas, como el 'señoro' que eres"

Jorge Javier estalló a raíz de unas declaraciones del locutor, en las que recuerda la polémica entrega de los Premios Ondas en la que junto a Àngels Barceló, se negó a entregarle su reconocimiento a mejor presentador. Francino se reafirmó diciendo que su forma de hacer televisión le parecía repugnante."La libertad jamás debe provocar daño. Barceló y tú me lo causasteis. Lo vuestro fue una falta de respeto hacia mí y hacia la gente me ve". "La izquierda no gana por gente con tantos prejuicios" como Francino y Barceló" dijo Jorge Javier Vázquez