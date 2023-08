Los que se enfrentan a los socorristas, ya el colmo

Publicado hace 1 hora por filemon314 a lavozdegalicia.es

No me refiero a los que hacen caso omiso a los socorristas, aunque les piten y tengan que llamarles la atención porque se están bañando en zonas que no están permitidas porque son peligrosas; me refiero a esas otras personas que además de no hacer ni caso, se enfrentan a los vigilantes.