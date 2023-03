La enfermera gaditana que criticó tener que aprender catalán en Cataluña ya despreció antes el gallego

Publicado hace 52 minutos por karakol a lavozdegalicia.es

Varios usuarios de redes sociales han recordado que este no ha sido el primer menosprecio de la chica hacia los otros idiomas oficiales de España. Algunas publicaciones han recuperado un vídeo en el que se jactaba de no entender el gallego. «Cuando vives en galicia --la minúscula es suya--, preguntas en castellano y te responden en gallego» figura impresionado sobre un vídeo en el que ella y otras dos jóvenes ponen caras tontas de no comprender.