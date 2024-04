Publicado hace 1 hora por Elnuberu a infobae.com

El Ministerio de Trabajo reconoce en varios informes que puede haber más problemas psicológicos relacionados con el ámbito laboral de los que se registran, pero aún no ha adoptado las medidas comprometidas. La salud mental no está apenas contemplada en la legislación laboral española. Prueba de ello es que el cuadro de enfermedades profesionales vigente, de 2006, no incluye ninguna patología relacionada con los riesgos psicosociales. Esto complica el reconocimiento y la clasificación de los problemas de salud mental relacionados con el trabajo