Publicado hace 53 minutos por turuleto a elmundo.es

"No vayan a la estación de Chamartín, busquen una alternativa. El día está perdido. Gracias a una avería, el sistema de AVE al Levante ha colapsado. Es lo que tiene que todos pasen por una sola vía en el túnel". Con una mezcla de indignación y hartazgo, centenares de ciudadanos han visto cómo el sistema ferroviario madrileño volvía a provocar una jornada de colapsos y aglomeraciones. Aunque esta vez el protagonista no ha sido la red de Cercanías de Madrid, si no la de Alta Velocidad.