El Ayuntamiento de la Torre de Capdella (Lérida) ha tenido que instalar un grupo electrógeno a un vecino después de que ENDESA le haya cortado la luz pese a que una sentencia del Juez da la razón a este cliente. Denunció un precio abusivo en el IVA que se aplica en la factura y que no respeta un pacto de 1927. La compañía eléctrica ya advirtió que no hará caso de la sentencia aunque sea firme y que dejará sin suministro a todo aquel que no pague lo que indique la factura. La Agencia Catalana de Consumo intercederá para desencallar la situación