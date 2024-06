Publicado hace 59 minutos por Noeschachi a jcpa.org

Aproximadamente un tercio de los judíos americanos encuestados estuvo de acuerdo con la acusación de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, mientras que alrededor de la mitad no estuvo de acuerdo. El apoyo a Israel sigue siendo sólido, pero condicional. Una cuarta parte muestra apoyo incondicional, mientras que otra cuarta parte apoya a Israel, pero no al actual gobierno israelí. El 11,5 % apoyó incondicionalmente a los palestinos, con un 7,8% apoyando a los palestinos, pero no a Hamas. Mas del 60% apuesta por la solución de dos estados.