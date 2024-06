Publicado hace 1 hora por candonga1 a eldiario.es

Los equipos de rescate que buscaban al presentador británico Michael Mosley, desaparecido el miércoles en la isla griega de Symi, han encontrado un cadáver en la mañana de este domingo 9 de junio. Según la BBC, cadena para la que trabajaba, no ha trascendido la identidad del fallecido, por lo que todavía no se puede confirmar que se trate del showman. No obstante, las autoridades griegas creen que se trata del desaparecido, señala ITV News.