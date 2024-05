Publicado hace 22 minutos por blodhemn a eldiario.es

Solo 26 convenios firmados en 2023 tiene un verdadero protocolo de desconexión digital, según UGT, mientras las empresas continúan volcando la responsabilidad en los trabajadores: "Te dicen que si no quieres no contestes".“Yo te escribo y si quieres contestas, pero igual tengo un contrato temporal y tengo miedo a que no me renueves;... o, simplemente, tengo miedo a que me despidas”. Todas estas situaciones tienen un impacto en la salud de los trabajadores y, aunque es un derecho reconocido en España, la desconexión digital se aplica poco y mal