[NO INOCENTADA] "Me sacaron esposado de la discoteca, delante de todo el mundo y todo mi equipo, sin dejar explicar nada de nada, me metieron en el calabozo... Pasé encerrado en una celda unas 14 horas, con una colchoneta y una manta; de ahí me esposaron, junto a otro acusado, a los calabozos del Juzgado, donde pasé otras 2 horas.....