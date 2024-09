Publicado hace 2 horas por suppiluliuma a theins.press

The Insider ha obtenido acceso a cientos de documentos oficiales relacionados con la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny en la colonia penal Lobo Polar [...] el contenido de los documentos en posesión de The Insider demuestra que las autoridades rusas eliminaron sistemáticamente las referencias a los síntomas que Navalny estaba documentado que sufría - síntomas que no encajan con la causa oficial de la muerte del Estado ruso. Como confirman expertos médicos, estos síntomas indican claramente que Navalny fue envenenado.