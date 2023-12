Publicado hace 48 minutos por salvalasalud a publico.es

Shane MacGowan era mucho más que el líder de The Pogues. El músico se convirtió en todo un icono cultural irlandés y en su despedida se vislumbró la admiración de todo un pueblo hacia él. MacGowan falleció el pasado 30 de noviembre a los 65 años. Este viernes ha tenido lugar su entierro en Dublín, al que acudieron miles de personas para dar su último adiós. Los fans cantaron la letra de una de las canciones más famosas del grupo, Fairytale of New York, al paso de la procesión fúnebre. Así se quisieron despedir de su ídolo, al que no le gustab