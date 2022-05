¿Bañarse junto al emisario roto de la depuradora en la playa del Arenal de Jávea?

Publicado hace 9 horas por CamiloVI a lamarinaplaza.com

El emisario de la depuradora de aguas residuales está roto y está vertiendo al mar a 50 metros de la orilla en medio de la playa del Arenal. No se ha prohibido el baño ni se informa a los bañistas. Hay polémica sobre si cerrar la playa al baño o no. La EPSAR entidad responsable de la depuración de aguas residuales por un lado dice que no hay peligro y al mismo tiempo en un informe técnico reconoce que hay un grave riesgo para la salud pública y el medio ambiente. Los ecologistas piden cierre cautelar y retirada de bandera azul.