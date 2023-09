Publicado hace 41 minutos por blodhemn a huffingtonpost.es

Muchos celebran el sistema de seguridad social. "Para los que no sabían: en Estados Unidos se cobra la ambulancia", dice antes de continuar: "Yo pedí una ambulancia en mi proceso de embarazo y me cobraron 1.573. Mi seguro cubrió 363. La diferencia: 1.213". Le enviaron una ambulancia que no cubría su seguro.