El conflicto entre Tesla Suecia e IF Metall parece haber llegado a un punto muerto, ya que las conversaciones se han retirado de la mesa. La huelga de IF Metall continúa hasta que Tesla Suecia firme un convenio colectivo. Por su parte, Tesla Suecia se niega a firmar dicho convenio. Según el mediador Kurt Eriksson, que se puso en contacto con el representante legal de Tesla, Elon Musk ha dado órdenes para que la filial sueca no firme un convenio colectivo con IF Metall.