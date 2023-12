Publicado hace 52 minutos por tiopio a cnnespanol.cnn.com

Elon Musk quiere desesperadamente caer bien, a pesar de su declaración de este miércoles de que no le importa que lo odien. "Que me odien", dijo a Andrew Ross Sorkin en la cumbre DealBook de The New York Times. Esta afirmación es, como gran parte de la imagen pública de Musk, una mentira diseñada para mantener la atención del público centrada en él. Está claro que Musk tiene "un caso bastante claro de putrefacción cerebral en Internet", como dijo el escritor de The Atlantic Charlie Warzel en un post sobre Threads. "Ya sabemos quién es este tipo